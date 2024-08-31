Bodrum'da Dev Orkinos Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden denize açılan balıkçılar, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, oltayla 317 kilogram ağırlığında dev orkinos yakaladı. Orkinos, vinç yardımıyla denizden çıkarılabildi.

Güvercinlik'ten dün denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşı, Aydın'ın Didim ilçesin açıklarında avlandıkları sırada oltalarına dev bir orkinos takıldı. Sabah saat 09.30'da başlayan mücadele, 4 saat 45 dakika sürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki orkinos, balıkçılar tarafından tekneye çekilemeyince kuyruğundan bağlanarak Güvercinlik Koyu'na getirildi. Vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinos, tartıldığında 317 kilogram geldi.

Balık, Gökhan Aşık ve arkadaşları tarafından çevre sakinleriyle paylaşıldı. Aşık, "Bugünlerde bölgede çok büyük orkinoslar var. Daha önce bu kadar büyük bir balık yakalamamıştık" dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),