Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Dev Orkinos Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açılan balıkçılar, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, oltayla 317 kilogram ağırlığında dev orkinos yakaladı. Orkinos, vinç yardımıyla denizden çıkarılabildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden denize açılan balıkçılar, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, oltayla 317 kilogram ağırlığında dev orkinos yakaladı. Orkinos, vinç yardımıyla denizden çıkarılabildi.

Güvercinlik'ten dün denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşı, Aydın'ın Didim ilçesin açıklarında avlandıkları sırada oltalarına dev bir orkinos takıldı. Sabah saat 09.30'da başlayan mücadele, 4 saat 45 dakika sürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki orkinos, balıkçılar tarafından tekneye çekilemeyince kuyruğundan bağlanarak Güvercinlik Koyu'na getirildi. Vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinos, tartıldığında 317 kilogram geldi.

Balık, Gökhan Aşık ve arkadaşları tarafından çevre sakinleriyle paylaşıldı. Aşık, "Bugünlerde bölgede çok büyük orkinoslar var. Daha önce bu kadar büyük bir balık yakalamamıştık" dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkçılık Bodrum Didim Aydın Muğla Spor Balıkçılık Doğa Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz

 Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title