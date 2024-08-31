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Bodrum'da Dev Orkinos Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açılan balıkçılar, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında oltayla 317 kilogram ağırlığında dev orkinos yakaladı. Orkinos, 4 saat 45 dakika mücadele ile denizden çıkarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden denize açılan balıkçılar, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında oltayla 317 kilogram ağırlığında dev orkinos yakaladı. Orkinos, 4 saat 45 dakika mücadele ile denizden çıkarıldı.

Güvercinlik'ten dün denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşı, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında avlandıkları sırada oltalarına dev bir orkinos takıldı. Sabah saat 09.30'da başlayan mücadele, 4 saat 45 dakika sürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki orkinos, balıkçılar tarafından tekneye çekilemeyince kuyruğundan bağlanarak Güvercinlik Koyu'na getirildi. Vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinos, tartıldığında 317 kilogram geldi. Dev orkinos, Gökhan Aşık ve arkadaşları tarafından çevre sakinleri ile paylaşıldı. Aşık, "Bugünlerde bölgede çok büyük orkinoslar var. Daha önce bu kadar büyük bir balık yakalamamıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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