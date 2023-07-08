Bodrum'da depo olarak kullanılan evde yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Müskebi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında 2 katlı evde büyük çapta hasar meydana geldi.