Bodrum'da Depo Olarak Kullanılan Evde Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev büyük çapta hasar gördü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken itfaiye ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.Yangın gece saat 01.30 sıralarında Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. Depo olarak kullanılan binada alevler hızla yayılmaya başladı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında 2 katlı ev büyük çapta hasar aldı. Olayda yaralanan olmazken vatandaşlar o anlarda panik yaşadı.