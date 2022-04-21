Bodrum'da denizin dibinden 460 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi tarafından bu sene 8.'si gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Yalıkavak'ta gerçekleştirildi.

Öğrenciler sahilde, dalgıçlar deniz dibinde atık temizledi

Öğrenciler sahil temizliği yaparak etkinliğe destek verirken dalgıç ekibi de deniz dibindeki atıkları temizledi. Etkinlik sonunda toplamda 460 kg plastik, metal, cam, lastik, tekstil ve ahşap atık denizden ve kıyıdan temizlendi.

Başkan Aras, öğrencilerle birlikte çıkarılan atıkların etrafında toplanıp doğanın korunmasının önemi hakkında sohbet etti. Çıkarılan atıkların denizlerimizde kaç yıl yok olmadan kaldığını ve bu atıkların deniz canlılarına verdiği zararları anlatan Aras, konuşmasının sonunda etkinliğin sloganı olan ''Denize En Çok Mavi Yakışır'' sloganını öğrencilerle beraber söyledi.

Deniz Dibi Temizliği Etkinliği 27 Nisan Çarşamba günü Gündoğan'da gerçekleştirilecek.

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