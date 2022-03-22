BODRUM'DA DENİZE HAFRİYAT DÖKEN FİRMAYA SORUŞTURMA

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denize hafriyat döktüğü belirlenip, belediye tarafından çalışma izni iptal edilen ve 30 bin lira ceza kesilen inşaat firması hakkında soruşturma başlatıldı.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde 15 Mart'ta deniz kenarındaki parselde yürütülen otel inşaat çalışmasında, iş makineleri ve kamyonlarla deniz doldurulmaya başlandı. Durumu fark edenler, bu anları görüntüleyip Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye giden zabıta ekipleri, firmaya hem 30 bin lira para cezası kesti hem de çalışma izinlerini iptal etti. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi için de firma hakkında tutanak tutuldu.

'400 KAMYON HAFRİYAT DÖKÜLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİK'

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi. Firma ise belediyenin talebi ile hafriyatı temizleme çalışması başlattı. Belediye yetkilileri, 15 gün boyunca her gün yapılacak rutin kontrol ile denetimlerin süreceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen firmaya 15 gün içerisinde temizlik çalışmalarını tamamlaması durumunda tekrar çalışma onayı verileceği de belirtildi. Öte yandan firma hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.