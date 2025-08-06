Bodrum'da Denize Atlarken Ağır Yaralanan Dağcı Naim Sıdra Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize atladığı sırada geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra (36) İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Sıdra, Gündoğan Mahallesi'nde 17 Temmuz'da denize atladığı sırada boynu kırılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

İleri tetkik ve tedavi için ambulansla İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.