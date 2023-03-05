Bodrum'da denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.
KEGM'nin "KIYEM-6" isimli hızlı can kurtarma botu, Adaboğazı Koyu mevkisinde makine arızası nedeniyle 11 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Bota yedeklenen tekne, Bodrum Bitez Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Güncel