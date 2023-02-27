Bodrum'da denizde sürüklenen tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi. Bodrum Kalesi önlerinde içerisinde kimse bulunmayan 15 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-6" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi. Bota yedeklenen tekne, Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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