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Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

AA - Ali Ballı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Torba Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, kıyıya yakın alanda denizde bir deniz kaplumbağasını fark etti.

Uzaktan dalgalarla hareket ettiğini düşündükleri caretta carettayı kurtarmak için balık kepçesiyle çalışma yapan vatandaşlar, kaplumbağanın ölü olduğunu gördü.

Vatandaşlar, deniz kaplumbağasının bölgeden alınması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verdi.

Kaplumbağayı bulanlardan Sabri Yılmaz, gazetecilere, açıkta gördükleri kaplumbağayı akıntı nedeniyle ilk başta canlı sandıklarını ancak ölü olduğunu görünce üzüldüklerini ifade etti.

Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

AA / Ali Ballı - Güncel

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