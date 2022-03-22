Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Torba Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, kıyıya yakın alanda denizde bir deniz kaplumbağasını fark etti.

Uzaktan dalgalarla hareket ettiğini düşündükleri caretta carettayı kurtarmak için balık kepçesiyle çalışma yapan vatandaşlar, kaplumbağanın ölü olduğunu gördü.

Vatandaşlar, deniz kaplumbağasının bölgeden alınması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verdi.

Kaplumbağayı bulanlardan Sabri Yılmaz, gazetecilere, açıkta gördükleri kaplumbağayı akıntı nedeniyle ilk başta canlı sandıklarını ancak ölü olduğunu görünce üzüldüklerini ifade etti.