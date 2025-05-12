Bodrum'da Denizde 45 Ton Atık Temizlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan denizi dibi temizliği çalışmasında başta yasa dışı tonozlar olmak üzere çeşitli türlerde 45 ton katı atık çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yarımadanın kuzey bölgesinde Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu içerisinde deniz dibi temizliği yaptı. Ekipler tarafından seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren yasadışı tonozlama düzenekleri şeklinde kamyon lastikleri, plastik, demir variller ve korozyona uğramış birçok atık malzemeler deniz dibinden çıkarıldı. Toplanan 45 ton katı atıklar vinçler yardımıyla teknelere alınarak çöp depolama alınan nakledilmek üzere karaya çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),