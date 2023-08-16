Bodrum'da Deniz Temizliği: 20 Ton Atık Çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz temizliği çalışmalarında, deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkarıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri de katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü, temizlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, gelecek kuşakların temiz bir denizde yüzebilmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinde yapılan temizlikte, 8 tonoz ve 13 çapa olmak üzere 20 ton katı atık çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin desteğiyle Gümüşlük açıklarında deniz dibinde tonoz ve çapa temizliği yapıldı. 18 dalgıcın katıldığı temizlik çalışması, 5 saat sürdü. Ekipler, vinçle tonoz ve çapaları denizden çıkarıp, balıkçı gemisine bıraktı. Toplamda tonoz ve çapa olmak üzere 20 ton katı atık toplandı.

'HAKİKATEN UTANÇ DUYUYORUM'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Mavi vatanın en güzel koylarından birisindeyiz. Bodrum Liman Başkanlığımız ve Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, müdürlüğümüze bağlı 12 dalgıcımız ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 6 dalgıç arkadaşımız sabah 10.00'dan bu yana çalıştı. Hiç görülmesini istemediğimiz manzaralar; hakikaten utanç duyuyorum. Burası bir yeryüzü cenneti, bu çirkin görüntü Bodrum'a yakışıyor mu Torunlarımızın, gelecek kuşakların masmavi bu körfezde yüzebilmeleri için yine tekneleriyle engelsiz dolaşabilmeleri için bu temizliği yapıyoruz. Her zaman söylüyorum, 'En büyük temizlik kirletmemektir' diyoruz. Burada şu ana kadar 8 adet tonozumuz, 15 çapamız yaklaşık 20 ton halatlarıyla, zincirle bu bölgedeki atıkları topladık dedi. (DHA)