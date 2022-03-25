Son dakika... Bodrum'da deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kamerada - Haberler

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Son dakika... Bodrum'da deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kamerada

AA - Ali Ballı - Güncel
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Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Torba Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, bir caretta carettanın kıyıya yakın bir alanda yüzdüğünü fark etti. Suyun yüzeyinde duran deniz kaplumbağası bir süre bölgede avlandı.

Deniz kaplumbağasının bölgede yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Son dakika... Bodrum'da deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kamerada

Son dakika... Bodrum'da deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kamerada

Son dakika... Bodrum'da deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kamerada

AA / Ali Ballı - Güncel

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