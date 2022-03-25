Son dakika... Bodrum'da deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kaplumbağasının kıyıda yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Torba Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, bir caretta carettanın kıyıya yakın bir alanda yüzdüğünü fark etti. Suyun yüzeyinde duran deniz kaplumbağası bir süre bölgede avlandı.

Deniz kaplumbağasının bölgede yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.