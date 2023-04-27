BODRUM'DA DENİZ HUDUT KAPISI VE HAVALİMA'NDA İLK OYLAR VERİLMEYE BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Deniz Hudut Kapısı ve Bodrum Milas Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı.

CUMHURBAŞKANI ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Deniz Hudut Kapısı ve Bodrum Milas Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları oylarını kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda, Bodrum Deniz Hudut Kapısı ve Bodrum-Milas Havalimanı'nda oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin ardından üyeler zarf ve pusula sayımı yaptı. Sabah saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi için Bodrum Deniz Gümrük Kapısı ve Bodrum-Milas Havalimanı'na 1'er sandık koyuldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar kimlik ve pasaportlarını göstererek oylarını kullandı. Gümrük kapısında oy kullanma işleminin 14 Mayıs saat 17.00'a kadar 24 saat süreyle devam edeceğini duyuruldu.