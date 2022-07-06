Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022'nin 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesiyle deniz dibinde ve 11 koyda temizlik yapıldı. Yaklaşık 7,5 ton çöp toplanan etkinlikte konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek için denizlerimizi kirletmeyelim" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılının 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle Güvercinlik'te deniz dibi etkinliği yapıldı. Etkinliğe Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Timleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi, Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifi, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Tur Tekneleri Kooperatifi, bölgedeki oteller ve gönüllüler etkinliğe destek verdi. Güvercinlik balıkçı limanından açılan tekneler belirlenen 11 koyda temizlik yaptı. Dalgıçlar ise deniz dibinde çöp topladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada 7,5 tona yakın çöp toplandı. Çöp poşetlerine doldurulan çöpler limana getirildi, oluşan çöp yığınını görenler şaşırdıklarını belirtti. Dalgıçlar da araba lastiği, içki şişesi gibi katı atıkları toplayıp iskeleye getirdi. Belediye ekipleri, alınan çöpleri katı atık tesisine gönderdi.