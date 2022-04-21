Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı - Haberler

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Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

AA - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Yalıkavak Mahallesi'nde yapıldı.

Gönüllü dalgıçların denize dalarak dipteki atıkları temizlediği etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler sahil temizliği yaparak etkinliğe destek verirken, dalgıç ekibi de deniz dibindeki atıkları temizledi. Etkinlik sonunda 460 kilogram plastik, metal, cam, lastik, tekstil ve ahşap atık denizden ve kıyıdan temizlendi.

Başkan Aras, öğrencilerle birlikte çıkarılan atıkların etrafında doğanın korunmasının önemi hakkında sohbet etti.

AA / Güncel

Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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