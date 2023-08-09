Bodrum'da Deniz Dibi Temizliğinde 128 Kilogram Atık Toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde sudan 128 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı kullanılarak deniz yüzeyi temizliği de yapıldı. Deniz ve sahillerin temiz tutulması için farkındalık oluşturma amacıyla 9 yıldır devam eden faaliyetin Gümüşlük etabı yaklaşık 2 saat sürdü. Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip, denizden 6 kilogram plastik, 12 kilogram metal, 18 kilogram cam, 24 kilogram lastik, 60 kilogram elektronik ve 8 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 128 kilogram atık çıkardı. Toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. 'Denize En Çok Mavi Yakışır' etkinliği 16 Ağustos'ta Turgutreis'te devam edecek.