Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, 128 kilogram atık çıkarıldı. Temizlikte plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıklar da bulundu.

??????? Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin dibinden 128 kilogram atık çıkartıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

Ekipler denizden aralarında plastik, metal, cam, lastik, elektronik atıkların da bulunduğu 128 kilogram çöp çıkarttı.

Denizden toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.