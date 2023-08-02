Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden araç lastiği, cam ve pet şişeler ile cep telefonu başta olmak üzere olmak üzere 500 kilogram atık çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden araç lastiği, cam ve pet şişeler ile cep telefonu başta olmak üzere olmak üzere 500 kilogram atık çıktı.

Yalıkavak İskelesi'nde Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla denizi dibi temizliği yapıldı. 10 dalgıcın katıldığı etkinlikte dalgıçlar yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik yaptı. Dalgıçlar topladıkları atıkları çuvallara doldurup, tekneye koydu. Yapılan çalışmanın ardından atıklar tekneyle karaya çıkarılıp, iskele önünde sergilendi. Sergilenen araç lastiğinden pet şişeye, çeşitli ambalaj atıklarından cep telefonu kadar yaklaşık 500 kilogram atık görenleri şaşırttı. Atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan, denizde toplanan atıklar sualtı kamerası ile görüntülendi. Dalgıçların dalış anı havadan dronla görüntülendi. Öte yandan, temizlik çalışmasında belediyeye ait deniz yüzeyi temizleme cihazı da kullanıldı.