Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe sahilinde yapılan deniz dibi temizliğinde toplam 200 kilogram atık toplandı. Öğrenciler ise farkındalık oluşturmak için atıkların sergilendiği fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla başlatılan 'Deniz Dibi Temizliği Etkinliği'nin 11'incisi ve sonuncusu Kumbahçe'de devam etti. Belediye ekipleri, etkinlikte denizden 200 kilogram atık çıkardı. Toplanan atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırıldıktan sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Öte yandan, daha önce toplanan atıkların fotoğrafları Bodrum Belediyesi önünde sergilendi. Sergiye çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler toplanan atıklar ve deniz kirliliğiyle ilgili görevlilerden bilgi aldı. Toplamda 2 bin 500 kilogram atık toplandığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, "9 yıldır devam ettirdiğimiz denizlerimize mavi yakışır projemizin son günündeyiz. 11 mahallemizde deniz yoğunluğunun çok olduğu yerlerde deniz dibi temizliği yaptık. Toplamda 2 bin 500 kilogram deniz dibinden çıkarılan atıkları bugün öğrencilerimize farkındalık yaratmak açısından bir sergi oluşturduk. Denizlerimize mavi yakışır bunun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

BU YIL 11 KOYDA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise "Bu yıl 11 koyda deniz dibi temizliği gerçekleştirdik. Amacımız burada yeni yetişen nesille ve bölge halkına bir farkındalık yaratmak ve denizin dibinden çıkan atıkları sergi halinde burada sunarak önümüzdeki süreçte bir daha bu vahşice kirletmenin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Biz halk plajlarında sigara izmaritinin atılacağı bölgeyi oluşturmakla beraber izmaritleri atabilecekleri 250 metre mesafeli yerler oluşturduk. Sigara izmaritlerinin temizlenmesi zor ve kaybolması 80 ila 100 yıl süren çevreye en büyük zararı veren atıklardan bir tanesi. Vatandaşlarımızın bu konuda özel olarak hassasiyet göstermesi önem arz eder" diye konuştu.