Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan deniz dibi temizliği, Yalıkavak Mahallesi İskelesi'nde devam etti.

Bodrum'da koyların atıklardan arındırılması amacıyla başlatılan deniz dibi temizliğinin bu yılki üçüncü durağı Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi oldu.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı kullanılarak deniz yüzeyi temizliği de yapıldı. Etkinliğe ilgili birim personeli, gönüllü dalış ekibi ve Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar katıldı.

Yalıkavak İskelesi'nde yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde; 122 kilogram cam, 32 kilogram plastik, 74 kilogram metal, 196 kilogram araba lastiği ve 23 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 447 kilogram atık çıkarıldı. Atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Çevre bilincinin yaygınlaşması ve toplumsal farkındalığın artırılması için düzenlenen etkinlikler kapsamında, 9 Ağustos Çarşamba günü Gümüşlük Mahallesi'nde temizliğe devam edilecek. Deniz dibi temizliği ile kıyıların ve denizlerin temiz, canlı kalması; bölgenin doğal güzelliklerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.