Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 98 Kilogram Atık Toplandı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 98 Kilogram Atık Toplandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde toplamda 98 kilogram atık çıkarıldı. Atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi ve geri dönüşüm için gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Türkbükü Mahallesi'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince denizden 98 kilogram atık toplandı.

Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gündoğan sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, temizlik çalışmasına destek verenlere teşekkür etti.

Deniz dibi temizliği, 16 Temmuz'da Torba sahilinde devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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