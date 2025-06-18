Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 62 Kilogram Atık Toplandı

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Bodrum ilçesinde 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, gönüllü dalış ekibi tarafından deniz dibinden 62 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar sahilde sergilendi ve geri dönüşüm için gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 62 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Turgutreis Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 62 kilogram atık toplandı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, temizlik çalışmasında 62 kilogram atık toplandığını söyledi.

Daha önce bölgede yapılan temizlik çalışmalarında 300, 400, 250 kilogram atık çıkarıldığını hatırlatan Özsert, "Bu rakamlara düştüğümüz için bir nevi umutluyuz. Kurum olarak karada, denizde, her yerde daha iyi ve daha mutlu bir Bodrum için çalışıyoruz. Deniz dibi temizlik etkinliklerimizle, Bodrum'daki misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın daha temiz bir denize girmeleri için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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