Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 10 Ton Katı Atık Toplandı, 30 Bin Yavru Balık Bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında denizin dibinde yapılan temizlik çalışmasında 10 ton katı atık toplandı. Denize 15 bin çipura ile 15 bin levrek yavrusu bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında denizin dibinde yapılan temizlik çalışmasında 10 ton katı atık toplandı. Denize 15 bin çipura ile 15 bin levrek yavrusu bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası kapsamında Bodrum'da bir dizi etkinlik yapıldı. Torba Balıkçı Barınağı'nda yapılan etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Koray Kemiksiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve idari amirler katıldı. Etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar deniz dibi temizliği kapsamında dalış yaptı. Deniz dibinden şişeden damacanaya, tonozdan hayalet ağlara kadar pek çok katı atık çıkarıldı. Bunun yanı sıra vinç yardımıyla deniz dibinden tonoz çıkarıldı. Denizden çıkartılan toplam 10 ton katı atık görenleri şaşırdı. Etkinlikte, çekilen fotoğraflar sergilendi.