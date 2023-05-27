Bodrum'da deniz çayırlarına zarar veren çalışma durduruldu

Bodrum'un Ortakent sahili önlerinde yapılan ve deniz çayırlarına zarar veren çalışma, Bodrum Belediyesi tarafından durduruldu. Yapılan incelemeler sonucunda çalışmanın koruma altında olan deniz çayırlarına ve bölge ekosistemine zarar verdiği tespit edildi. Gerekli tutanak ve rapor ilgili kurumlara gönderildi.

Bodrum'un Ortakent sahili önlerinde önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bodrum Liman Başkanlığı tarafından verilen izinlerle başlatılan ve belediye tarafından durdurulan çalışmanın verdiği hasar, sualtı kamerası tarafından görüntülendi.

Ortakent deniz dibinde yüzer platform üzerinde ekskavatörle yapılan ve kamuoyunda tepkilere neden olan çalışma, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla bölgeye giden zabıta ekipleri tarafından durdurmuştu.

Bodrum Belediyesi dalgıçları, bölgede dalış gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bodrum Liman Başkanlığı tarafından verilen izinlerle yapılan çalışmanın, koruma altında olan deniz çayırlarına ve bölge ekosistemine zarar verdiği tespit edildi. Büyük bir alanın deniz çayırlarıyla kaplı olduğu bölgede yapılan dalışta çekilen sualtı görüntülerinde, ekskavatörün yaptığı kazılarla yaklaşık 100 metrekarelik alanda deniz çayırlarının büyük tahribata uğradığı görüldü.

Deniz ekosistemine zarar veren, kıyı yapısını bozan ve doğaya telafisi olmayacak zarar veren çalışmaya ilişkin gerekli tutanak ve rapor, belediye ekiplerince hazırlanarak ilgili kurumlara gönderildi.