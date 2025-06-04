Bodrum'da Dalşçılar 241 Kilogram Atık Temizledi

Bodrum'da Dalşçılar 241 Kilogram Atık Temizledi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, gönüllü dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı. Çıkarılan atıklar geri dönüşüm için toplanarak sahilde sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili'nde devam edildi.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

Denizden çıkarılan 241 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizlik çalışmasına, 11 Haziran'da Akyarlar Mahallesi'nde devam edilecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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