Bodrum'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur dua yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur için dua edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur için dua edildi.

İlçe Müftülüğünce, Bodrum'da yaşanan kuraklık ve barajlardaki suyun bitmesi nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

İskele Meydanı'ndaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde cuma hutbesi Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından okundu.

Hutbe, merkezi sistemden ilçedeki 91 camide cemaate aynı anda ulaştı.

Öte yandan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de katıldığı programda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında mevlit okunurken, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için de dua edildi.