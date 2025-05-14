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Bodrum'da Cinayet Şüphelisi Yatakla Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Bodrum'da Cinayet Şüphelisi Yatakla Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'da cinayet suçundan aranan Rasim B., yatla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ekipler, yasa dışı geçiş hazırlığında olan şüpheliyi gözaltına alırken, yatta yapılan aramada bir tabanca ve 5 bin avro ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheli, yatla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'da iki çete grubunun karıştığı olayda 1 kişiyi öldürme suçlamasıyla hakkında arama kararı çıkarılan Rasim B'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelinin Gündoğan Koyu açıklarındaki lüks motoryatla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını belirledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerce yatta yapılan aramada, gizli bir bölme içerisinde suç aleti tabanca ile 5 bin avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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