Bodrum'da cinayet şüphelileri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

Cinayete ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü İstanbul, 1'i de Kocaeli'de olmak üzere 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Olay

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, T.Y. ve A.S'yi evde ölü bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.