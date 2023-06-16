Bodrum'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan 2 farklı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımında "Nefes" ismi verilen helikopter de yangına müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda "Nefes" ismini verdiği ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip helikopter de havadan müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Tilkicik mevkiindeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına bölge sakinleri ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Rüzgar, yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına karşı mücadeleyi güçleştirdi. Yangında arazide bulunan metruk bir bina da yandı. Yangına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda "Nefes" ismini verdiği ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip helikopter de havadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Bir yangın da Gürece-Akyarlar üzerindeki otluk ve makilik alanda çıktı. Rüzgarla birlikte büyüme eğilimi gösteren alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İki yangın bölgesinde de soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA