Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da çıkan yangında üç iş yeri kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında üç iş yerinde hasar oluştu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında üç iş yerinde hasar oluştu.

Gündoğan Mahallesi'ndeki deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak dükkanlarında yangın çıktı.

Alevlere iş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşlarca yangın tüpleriyle müdahale edildi. Ancak yangın kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edilen yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında, birbirine bitişik üç iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

İş yeri çalışanları ve sahipleri üzüntü yaşadı.

İlk belirlemeye göre yangının bir iş yerindeki buzdolabının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.

Dükkan sahiplerinden Hasan Bayatkaya, gazetecilere, alevlere 20'ye yakın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiklerini söyledi.

Bayatkaya, "Kiracım birden 'iş yeri yanıyor' diye yanıma geldi. Ben hemen sigortayı kapattım. İçerideki buzdolabı alev almış. Buzdolabını çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yangın diğer dükkanlara da sıçradı. Yangında üç dükkan zarar gördü." diye konuştu.

AA / Ali Ballı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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