Bodrum'da çıkan yangında 4 teknede hasar oluştu Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yat limanında demirli bir teknede başlayıp 3 tekneye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yat limanında demirli bir teknede başlayıp 3 tekneye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bitez Mahallesi'ndeki yat limanında demirli bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra yakındaki 3 tekneye sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında zarar gören teknelerden 2'si kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

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