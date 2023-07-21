Bodrum'da çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın sonucunda park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, yakınlarda bulunan 2 otomobile daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 otomobilde zarar oluştu.

Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde ilk belirlemelere göre park halindeki bir otomobilde başlayan yangın yakınlarda park halinde bulunan 2 otomobile daha sıçradı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışması sırasında çevrede bir süre panik yaşandı.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.