Bodrum'da çıkan yangında 3 iş yeri ile 2 ev zarar gördü Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu. Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, fırın ve unlu mamul dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini kaplayan alevler fırının yanındaki çiçekçi dükkanı ve hazır yemek servisi yapılan iş yeri ile üst kattaki iki eve sıçradı. Bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de bölgeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Dumandan etkilenen bir itfaiyeciye, 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu. AA / Osman Uras - Güncel Bodrum Gümbet Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bodrum'da çıkan yangında 3 iş yeri ile 2 ev zarar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.