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Bodrum'da çıkan yangın tiny house'lara sıçradı

Bodrum'da çıkan yangın tiny house'lara sıçradı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, bir arazide bulunan tiny house'lara sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bir arazideki tekerlekli küçük evlere (tiny house) de sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house'lara sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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