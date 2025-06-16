Bodrum'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 su tankeri, 60 orman işçisi, ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin, inşaatta kaynak yaparken yangının çıkmasına yol açtığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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