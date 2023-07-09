Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da ağaçlık alanda çıkan ve yanındaki arazideki kiralık tiny house'lara sıçrayan alevler ekiplerin yaklaşık 2,5 saat müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 4 tiny house tamamen yanarken, 2'si ise zarar gördü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişiye, ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Tiny house'ların bulunduğu alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.