Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bodrum'da çıkan yangın ağaçlık alanda bulunan tiny house'lara sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 4 tiny house tamamen yanarken, 2'si zarar gördü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'da ağaçlık alanda çıkan ve yanındaki arazideki kiralık tiny house'lara sıçrayan alevler ekiplerin yaklaşık 2,5 saat müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 4 tiny house tamamen yanarken, 2'si ise zarar gördü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişiye, ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Tiny house'ların bulunduğu alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel