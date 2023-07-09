Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bağla mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Kısa süreliğine paniğin yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.