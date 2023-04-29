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Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bodrum'da Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinde çıkan makilik yangını, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye gönüllüsünün müdahalesi sonrası 1.5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinde çıkan makilik yangını, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye gönüllüsünün müdahalesi sonrası 1.5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

İtfaiye Bodrum Güncel Haberler

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