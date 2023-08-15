Bodrum'da çıkan yangın belediye görevlileri tarafından kontrol altına alındı

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personelin yol kenarında çıkan yangını fark etmesi üzerine yangın büyümeden kontrol altına alındı. Belediye görevlileri ve vatandaşların desteğiyle yangın söndürüldü.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personelin yol kenarında çıkan yangını fark etmesi üzerine yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bodrum'da yol kenarından başlayan yangın, belediye görevlilerince söndürüldü. Sulama aracı ile Bodrum'dan Turgutreis istikametine doğru giden belediye personeli, Yahşi Kavşağı yakınlarında yol kenarında başlayan yangını fark etti. Bölgeye yönelen ekip, otluk alandan başlayarak makilik alana sıçrayan yangına müdahale etti. Yangın, ağaçlık alana sıçramadan vatandaşların da desteği ile söndürülürken soğutma çalışması da yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu.