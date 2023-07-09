Bodrum'da çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otlukta çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

Gürece Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki otlukta, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 10 itfaiye, 3 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Çevredekilerin de panik yaşadığı yangın, ekiplerin 2 saat müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA)