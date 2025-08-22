Bodrum'da Çıkan Ot Yangını Tarım Arazisine Sıçradı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, tarım arazisine sıçradı. Yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, 10 dönüm alan ile 1 depo zarar gördü.
Mumcular Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında çıkan ot yangını, tarım arazisine sıçradı. Dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alan ile bir depo zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel