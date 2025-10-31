Haberler

Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesi Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi N.A, rüşvet talep ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Müteahhitin şikayeti üzerine başlayan soruşturma kapsamında, N.A'nın yanı sıra bir diğer şüpheli de yakalandı. Bodrum Belediyesi ve CHP Muğla İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A'nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İ.Ç'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye getirilişinde gazetecilerin soru yönelttiği N.A, masum olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan N.A'nın, müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Bodrum Belediyesinden açıklama

Bodrum Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturmanın tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Gelişmelerin takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz." denildi.

CHP Muğla İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yargı sürecine saygı duyulduğu, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.A'nın partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.