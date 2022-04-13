Bodrum'da çevreyi kirletenlere dört ayda 600 bin liralık cezai işlem uygulandı - Haberler

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Bodrum'da çevreyi kirletenlere dört ayda 600 bin liralık cezai işlem uygulandı

AA - Ali Ballı - Güncel
Bodrum'da çevreyi kirletenlere dört ayda 600 bin liralık cezai işlem uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince yıl başından bu yana çevreyi kirletenlere 600 bin 249 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince yıl başından bu yana çevreyi kirletenlere 600 bin 249 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana çok sayıda kişi ve işletmenin, kamusal alanlara bahçe budama ve evsel atıkları konteyner kenarına poşetlemeden bıraktığı, geri dönüşüm değeri olan atıklarla doğayı ve sokakları kirlettiği, izinsiz hafriyat çalışmasıyla moloz dökümü yaptığı ve belgesiz kaçak hurdacılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Bahse konu kişi ve işletmelere ilgili ceza kanunu maddesince 600 bin 249 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Ali Ballı - Güncel

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