Bodrum'da Çevre Temizliği Etkinliği: 103 Kilogram Atık Toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, dalgıçlar tarafından deniz dibinden 103 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesinin temizlik etkinliklerinin sekizincisi Gümbet Koyu'nda devam etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personelin katıldığı çevre temizliğinde, gönüllü dalgıçlar da yer aldı.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan 103 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet Sahili'nde sergilendikten sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Başkan Yardımcısı Çelikkan, denizi hak ettiği maviliklere taşıyana kadar farkındalık çalışmasını sürdüreceklerini ifade etti.