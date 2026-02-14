Muğla'da Çevre Kirliliğine Neden Olan Kişiye 50 Bin Lira Para Cezası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş bir araziye moloz ve atık bırakan bir kişiye zabıta ekipleri tarafından 50 bin lira idari para cezası kesildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Üç tekerlekli motosikletiyle araziye gelen bir kişi, aracın arka kısmında bulunan moloz ve atık dolu çuvalları boşaltıp, bölgeden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelen şüpheli, ikinci kez atık döküp uzaklaştı.
İhbar üzerine Bodrum Belediyesi'ne bağlı zabıta ile jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sanal medyadaki paylaşımlar ve yorumlar üzerinden yapılan incelemeler sonucu şahsın E.B. olduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerince E.B.'ye, 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı. Öte yandan, çevre kirliliğine neden olan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.