Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin çatı katında ve kamyonette çıkan yangın söndürüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin çatı katında ve kamyonette çıkan yangın söndürüldü. Küçükbük Mahallesi Farilya Caddesi'ndeki bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu. Mazı Mahallesi girişinde ise bir kamyonette çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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