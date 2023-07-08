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Bodrum'da Çalıntı Araçla Tacizde Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Bodrum'da Çalıntı Araçla Tacizde Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı araçla tacizde bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı araçla tacizde bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nde seyir halindeki araçta bulunan şüphelilerin cadde üzerindeki vatandaşları sözlü taciz ve silah teşhir ederek bölgeden ayrıldıkları ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Olayda kullanılan aracın yakın zamanda Bodrum'da çalındığını belirleyen ekipler takip sonucu çalıntı aracı Bitez Adliye Kavşağı'nda durdurarak araç içerisindeki M.Y. ve D.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda M,Y'nin hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik ve aracılık yapmak, dolandırıcılık suçlarından 64 farklı suç kaydının bulunduğunu, D.K'nın ise dolandırıcılık, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 13 farklı suç kaydının bulunduğunu belirledi.

Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Tragger Bodrum Muğla Güncel Haberler

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