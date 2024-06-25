Bodrum'da Burak Aktaş'ın öldürülmesi davası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Burak Aktaş'ın (33) darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin A, Ferdi K. ve Salih D'nin yanı sıra maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, maktul ve şüphelilerin HTS kayıtlarının incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Cevat Şakir Caddesi'nde 17 Temmuz 2023'te bir turizm firmasında çalışan Burak Aktaş, aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Metin A. ile tartışmıştı. Metin A'nın arkadaşları Ferdi K. ve Salih D'nin de kavgaya taraf olması üzerine Burak Aktaş, vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Aktaş, kaldırıldığı hastanede 25 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Metin A, Ferdi K. ve Salih D. tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan ayrı ayrı 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.