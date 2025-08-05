Bodrum'da Borç Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akrabalar arasında borç yüzünden çıkan kavgada 22 yaşındaki Erman Karakuş bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, soruşturma devam ediyor.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akrabalar arasında borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Erman Karakuş'un (22) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği ve 2 kişinin aldıkları darbeler sonrası düştüğü, bölgeye gelen otomobilin yerdeki bir yaralıyı alıp bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel